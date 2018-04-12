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YÖK Genel Kurulu 'silahlı saldırı' gündemiyle toplandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı.

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YÖK Genel Kurulu silahlı saldırı gündemiyle toplandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) binasında gerçekleştirilen toplantıda Kurul, silahlı saldırıyla ilgili idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporu görüşecek ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığını değerlendirecek.

YÖK Genel Kurulu'na, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katılıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: YÖK, silahlı saldırı
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