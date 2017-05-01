YÖK 'Engelsiz Erişim Çalıştayı' düzenleyecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yarın "Engelsiz Erişim Çalıştayı" düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılını yükseköğretimdeki engelli bireyler için "Engelsiz Erişim" yılı olarak kabul eden YÖK tarafından düzenlenecek çalıştayda, konu ilgili tüm paydaşlarca görüşülecek.

İlk kez gerçekleştirilecek çalıştayda, engellilerin mekansal ulaşılabilirliği üzerinde durulacak. Çalıştayda yükseköğretim kurumlarının engelli bireylerin fiziksel ulaşılabilirlikleriyle ilgili yaptıkları düzenlemeler konusunda paylaşımda bulunulacak ve kurumların yapması gereken konular ele alınacak.

Açılış konuşmasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yapacağı çalıştaya, devlet üniversitelerinin rektörleri ile engelli öğrenci birimi sorumluları ile ilgili daire başkanlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ve "Çınar" filminin engelli yönetmeni Mustafa Karadeniz katılacak.