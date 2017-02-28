Yoğus sis, bu illerde ulaşımı olumsuz etkiledi

Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle kent merkezi ile Zonguldak-Ereğli ve Zonguldak-Devrek karayollarında görüş mesafesini kısalttı.

Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Sisin etkili olduğu kentte, balıkçı tekneleri ile yük gemileri limandan ayrılamadı.

Kocaeli

Kocaeli'de de sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

İzmit Körfezi'nde etkisini gösteren sis nedeniyle Karamürsel-İzmit ve Karamürsel-Hereke vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferlere yeniden başlanacağı bildirildi.

Sakarya

Sakarya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Serdivan ilçesinin alçak kesimlerinde sisin etkisi daha fazla hissedildi.

Sis nedeniyle trafik akışı zorlaştı, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve kavşaklarda sürücüler güçlükle ilerledi.

Hava sıcaklığının en düşük 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar bölgesel olarak devam edeceği kaydedildi.

Edirne

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 -30 metrenin altına düştüğü kentte, alçak bölgeler ve özellikle Tunca ve Meriç nehirlerinin geçtiği alanlarda sisin etkisi daha fazla hissedildi.

Sis nedeniyle trafik akışı zorlaştırırken, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerler ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis altında kalırken, şehirde tarihi cami ve köprülerde de güzel görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin akşam saatlerine kadar bölgesel olarak devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kentte sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis nedeniyle trafiğin özellikle İstanbul yönünde artması sürücülerin seyrini zorlaştırdı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.