  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Yoğunluk nedeniyle balon turlarına ek sefer

Bayram tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistlerin sıcak hava balon turlarına gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle firmalar ek sefer düzenliyor.

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Yoğunluk nedeniyle balon turlarına ek sefer

Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı tercih eden yerli turistlerin sıcak hava balon turlarına ilgisi firmaları ek seferler düzenlemeye yönlendirdi.

Gün doğumu ile birlikte Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonlarına yönelik talebi karşılamak için bazı firmalar bayram tatili boyunca ek seferler düzenlemeye karar verdi.

Bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izlemek isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarından peş peşe havalanan sıcak hava balonlarına biniyor.

Bölgede sıcak hava balon turu düzenleyen bir işletmenin yöneticisi Mehmet Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı tatilinin kendileri için geçen yıla göre çok daha verimli olduğunu belirtti.

Dinler, "Kurban Bayramı'nda yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Her gün 100'den fazla balon, rüzgar ve hava koşullarına göre farklı noktalardan kalkış yapıyor. Tura katılanlar eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Bölgede, tura göre farklı fiyatlar var ancak şirketimizde kişi başı nakit fiyat 130 avro. Bu yıl geçen yıl ki Kurban Bayramı tatiline kıyasla çok daha fazla yoğunluk var." diye konuştu.

Bayram tatili için Kapadokya'yı tercih eden Nurçin Dengizer de İstanbul'un kalabalık ve gürültüsünden uzaklaşmak amacıyla bölgeye geldiğini, sıcak hava balonuna binecek olması nedeniyle heyecan yaşadığını ifade etti.

Dengizer, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum ve doğal güzellikleri gökyüzünden izleyeceğim için çok heyecanlıyım. İstanbul'un kalabalığından sıyrılıp gelinebilecek bir yer, herkese tavsiye ediyorum. Bugün ilk günüm ama çok verimli geçeceğine inanıyorum." dedi.

Burak İsmet Torun da bölgeye daha önce geldiğini ancak Kapadokya'yı ilk kez gökyüzünden izleme imkanı bulduğunu aktardı.

Sakin ve huzurlu bir tatil için Kapadokya'nın doğru yer olduğunu vurgulayan Torun, "Balona ilk defa bindim, çok keyif aldım. Bölgenin eşsiz manzarasını ve güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek güzel bir duygu. Daha önce geldiğimde ATV turuna katılmıştım, peribacaları arasında o da çok heyecan vericiydi." diye konuştu.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde 45 dakika ile 1 saat arasında süren tur için kişi başı 100 ila 140 avro ücret alınıyor.

Etiketler: Kapadokya, balon turu
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