  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Yoğun sis yayaları ve sürücüleri zorladı

Edirne'de görüş mesafesinin 40 metreye düştüğü kentte sis yaşamı olumsuz etkiledi.

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Yoğun sis yayaları ve sürücüleri zorladı

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Özellikle sürücülerin trafikte rahat ilerlemesine engel olan sis nedeniyle polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Sisten hem yayalar hem de araç sürücüleri olumsuz etkilendi. Sisin yoğun olduğu bölgelerde binalar da gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sis, Edirne
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