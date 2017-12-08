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Yoğun sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü

Düzce kent merkezinde yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

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Yoğun sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü

Düzce'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kent merkezinin yanı sıra D-100 Karayolu'nun Çoban, Üçköprü, Doğanlı, Kirazlı, Hacıkadirler, Konuralp, Boğaziçi mevkileri ile Gölyaka ve Çilimli ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Karayolundaki sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Sürekli ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücülere yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: düzce, yoğun sis
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