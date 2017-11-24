  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Yoğun kar yağışı yaylada mahsur bıraktı

Trabzon Gümüşhane sınırındaki Gümüşki Yaylası'nda, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

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Yoğun kar yağışı yaylada mahsur bıraktı

Gümüşki Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle 7 kişi ve 600 küçükbaş hayvan mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri mahsur kalan vatandaşlar için hummalı bir çalışma başlattı.

Gümüşki Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Ekiplerin kar mücadelesi çalışmaları sonunda mahsur kalan 7 kişi ve 600 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Kurtarılan 7 kişi ve 600 küçükbaş hayvan yomra ilçesine getirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiğini bildirdi.
 

AA

Etiketler: Trabzon, Gümüşhane, Gümüşki Yaylası
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