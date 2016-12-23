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Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıtıldı

Adana-Ankara otoyolunun Pozantı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıtıldı

Adana-Ankara otoyolunun Pozantı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pozantı ilçesi Tekir mevkisinde yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Pozantı Kaymakamlığı ile Pozantı Belediyesi ekipleri bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlara kumanya dağıttı.

Karayollarının temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Öte yandan, otoyolun bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. AA

Etiketler: Adana-Ankara otoyolu, yoğun kar, Kar yağışı
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