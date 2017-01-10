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Yoğun kar yağışı nedeniyle 567 yol ulaşıma kapandı

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle 567 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle 567 yol ulaşıma kapandı

Balıkesir Valiliği'nin internet sitesinde yer alana açıklamaya göre, Altıeylül'de 63, Ayvalık'ta 8, Balya'da 37, Bandırma'da 30, Bigadiç'te 15, Dursunbey'de 17, Erdek'te 22, Gönen'de 50, Havran'da 23, İvrindi'de 63, Karesi'de 43, Kepsut'ta 49, Manyas'ta 9, Savaştepe'de 40, Marmara'da 9, Sındırgı'da 58 ve Susurluk'ta 33 olmak üzere 567 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Açıklamada, kapalı yolların açılması için Karayolları, AFAD ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Etiketler: balıkesir, yoğun kar yağışı, Balıkesir Valiliği, AFAD
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