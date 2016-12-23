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Yoğun kar yağışı eğitime ara verdirdi

Türkiye'nin çeşitli illerinde kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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Yoğun kar yağışı eğitime ara verdirdi

Konya

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime 23 Aralık Cuma günü ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların tatil edildiği belirtildi.

Hatay

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar tatil edildi.

Aksaray

Aksaray'da da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Isparta

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ankara

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Eskişehir

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. AA

Etiketler: yoğun kar yağışı, Kar tatili, eskişehir
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