Yoğun kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı aksattı

Samsun Havza'da gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. Havza Belediyesi ekipleri, başta hastane yolu olmak üzere ana arterlerde tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

-Antalya

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı Akseki ilçe merkezinde 60 santimetre ölçüldü.

Yolu ulaşıma kapanan mahallelerdeki hastalar için İl Sağlık Müdürlüğünce ilçeye paletli ambulans gönderildi. Manavgat Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan ancak yürümekte güçlük çeken Sabriye Yörür (85) de yolu kapanan Hacıilyas Mahallesi'ndeki evine paletli ambulansla götürüldü.

-Ağrı

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yığışı sebebiyle Ağrı'da kar kalınlığı 71 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, Erzincan ve çevrelerinin yarın sabah saatlerine kadar hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği ve rüzgarın kuzey ile kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 5, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9, Ağrı'da 11, Kars'ta 18, Ardahan'da 20 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 5, Erzincan'da 4, Erzurum'da 1, Ağrı ve Ardahan'da sıfır, Kars ve Iğdır'da sıfırın altında 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 71, Erzurum'da 25, Tunceli'de 21, Kars ve Ardahan'da 20, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 5 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelindeki buzlanma, don, yer yer pus ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

-Van

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 262 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da etkili kar ve tipi nedeniyle 97 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tuşba, Saray, Özalp, Muradiye, İpekyolu, Erciş ve Edremit ilçelerinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerindeki mahalle yollarının açılması çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bu arada yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray yolunda Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hava sıcaklıklarında 1-3 derece arasında düşüş olmasının beklendiği kaydedilerek, buzlanma ve don olayına karşı yetkililer ve vatandaşlar uyarıldı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 69 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini anlatan Kurtkan, vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istedi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç da vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği devam ediyor.

- Muş ve Hakkari

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle Hakkari'de 12 köy ile 34 mezra, Muş'ta da 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

-Karaman

Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Karaman kent merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreyi, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı.

Yoğun kar yağışı, tipi ve don nedeniyle Karaman-Mersin karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, araçları kent merkezinde bekletiyor. Karaman'ı Konya'ya bağlayan yolda da araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürürken, sürücüler mecbur olmadıkça yola çıkmamaları ve zincir takmaları konusunda uyarılıyor.

Öte yandan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle üniversitede bugün eğitime ara verildiği açıklandı.

-Gaziantep'te yoğun sis

Öte yandan Gaziantep'te yoğun sis ve yağmur, günlük yaşamı etkiliyor.

Kentte dünden bu yana aralıklarla etki gösteren sis, kara ve hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda seyreden sürücüler, görüş mesafesinin yer yer birkaç metrenin altına düşmesi sebebiyle trafikte ilerlemekte zorlanıyor.