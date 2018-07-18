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Yıpranma payı torba yasada

Sağlık personeline yıpranma hakkı torba yasaya girdi. Sağlık çalışanlarına bir yıla 60 gün yıpranma hakkı getiriliyor. Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı artırılacak.

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Yıpranma payı torba yasada

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