YİMER 157 yardım hattı, 1669 mülteciyi ölümden kurtardı

2017 Avrupa İletişim Merkezleri ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü" ile "En Çok Beğenilen Çok Dilli İletişim Merkezi Ödülü"nü kazanan YİMER 157, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Farsça ve Almanca hizmet veriyor.

Türkiye'deki yabancıların vize, ikamet, uluslararası koruma ve geçici koruma gibi sorularına yanıt bulan YİMER 157, insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığına maruz kalan kişilere yönelik ihbar ve yardım hattı işlevini de sürdürüyor.

Üç yılda toplam 8 bin 603 kişiye cankurtaran oldu

Geçen yıl 1 milyon 24 bin 424 çağrı alan ve 80 acil yardım çağrısı sonucunda bin 669 kişinin hayatını kurtaran YİMER 157, son üç yılda toplam 265 bildirimde 8 bin 603 kişiye cankurtaran oldu.

Yabancıların yüzde 53'ü ikamet, yüzde 38'i geçici koruma, yüzde 3'ü belge basım konularında, yüzde 6'sı ise diğer konularda YİMER 157'yi ararken, gelen çağrıların yüzde 53,30'u Türkçe, yüzde 42,15'i Arapça, yüzde 2,24 İngilizce, yüzde 1,29'u Rusça, yüzde 0,93'ü Farsça ve yüzde 0,08'i Almanca oldu.

İkamet süresi 60 günden az kalan yabancılara mesaj

İkamet süresi 60 günden az kalan yabancılara kısa mesaj gönderen YİMER 157, bu kapsamda geçen yıl 353 bin 933 kişiyi uyardı.

Yine geçici koruma altında bulunan kişilerin kayıt güncelleme faaliyeti kapsamında, YİMER 157 e-randevu hizmeti sunulmaya başlandı.

Ayrıca Başbakanlık Yatırım ve Destek ve Tanıtım Ajansı ile koordineli olarak, yabancı yatırımcılara hizmet sunmak üzere, YİMER 157 sesli yanıt sisteminde ayrı bir bölüm de oluşturuldu.

Kaynak: AA