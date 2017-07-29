Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i, kimliği henüz belirlenemeyen kişi darbetmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Eski Bağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, bu sırada bir iş yeri sahibiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın devam ettiği sırada, iş yeri sahibinin yanında bulunan bir kişi, silahını çıkardıktan sonra Büyükerşen'i darbetmeye çalıştı.

Etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezine götürüldü.

"Biz böyle şeylere pek pabuç bırakmayız"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Haller Gençlik Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik merkezinin önünde bir saldırıya uğradığını bildirdi.

Kendisinin şu anda iyi durumda olduğunu ifade eden Büyükerşen, "Yanımdaki basın danışmanım Kemal Aydoğmuş kardeşim de iyi durumda. Biz böyle şeylere pek pabuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara da müdahale etmede belediye başkanları olarak asla çekinmeyiz. Bu müdahalelerden hoşlanmayanlar her türlü tecavüzü yapacak güçteler. Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı duruma derhal müdahale ettiler ve olayı ele aldılar." diye konuştu.

Valilik: "İki kişi gözaltına alındı"

Eskişehir Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17.30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı merkez ilçesi hat boyunda bulunan bir iş yerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde saat 18.00'de valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğüne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerilerinde bulunan kuru sıkı bir tabanca ile saat 20.30 sıralarında gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınanların sayısı dörde yükseldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Saldırı olayı ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.