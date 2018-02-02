Yılın ilk ayında yurt içi ve dışında PYD/PKK'ya ağır darbe

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütüne 2018'in ilk ayında da ağır darbe vurdu.

1-31 Ocak tarihlerinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 9 güvenlik görevlisi şehit düştü. Aynı süreçte 8 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 89 kişi yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 46 asker tedavi altına alındı.

Bir ayda 760 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütüne yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Ocak 2018'deki bu operasyonlarda 760 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde ocakta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 460 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in de bulunduğu 137'si tutuklandı.

Operasyonlar kara kışta da sürdürülüyor

TSK'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip imha ediyor.

Yurt içinde teröristlerin kış üslenmesine fırsat vermeyen Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen operasyonları kararlılıkla yürütüyor. Yurt içindeki operasyonlar ve hava harekatlarında 48 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Teröristler sınırdan temizleniyor

TSK tarafından hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PYD/PKK/KCK-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak" üzere 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) söz konusu harekat ile karadan zırhlı araçların yanı sıra tank ve fırtına obüslerinin desteğiyle, havadan da F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile bir çok bölgeyi teröristlerden temizledi.

Harekat kapsamında 12 günde Afrin'in 5 beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarıldı.

Mehmetçik, bu harekatta ÖSO birlikleriyle bölgede düzenlediği başarılı operasyonlarla 12 günde 712 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ocak 2018'de meydana gelen bazı terör olayları şöyle:

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 14 Ocak'ta PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

- Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı Bursa'da 16 Ocak'ta yakalandı.

- Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 21 Ocak'ta ateşlenen 4 roket, Kilis merkezindeki evlere isabet etti, olayda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

- PYD/PKK tarafından 21 Ocak'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarda, bir Suriyeli öldü, 16'sı Suriye uyruklu 46 kişi yaralandı.

- Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 22 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu bir kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 22 Ocak'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 3 asker yaralandı.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 31 Ocak'ta güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir piyade onbaşı şehit oldu, yaralanan uzman çavuş hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA