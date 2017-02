Yıldıztepe cazibe merkezi olacak

Çankırı Valisi Mesut Köse, "Yıldıztepe Kayak Merkezini kış turizminde cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ilgaz Dağı'nda bulunan Doruk ve Yıldıztepe Kayak Merkezlerini ziyaret eden Köse, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Köse, "Yıldıztepe'ye gelen piknikçilerin, rahat bir şekilde pikniklerini yapmaları için alanları düzenledik. Araçların sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlaması için yolları düzenledik. Park sorununu ortadan kaldırdık. Önümüzdeki süreçte bölgeye yeni kızak pistleri ve büfeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Devletin her zaman bölgede olduğunu vurgulayan Köse, "Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, ambulansımız her an bölgede. Gerekli tüm tedbirlerimiz alınmış durumda. Devletimiz vatandaşımızın yanında. Kayak merkezlerimize gelenlere sorunsuz bir tatil geçirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Köse, bölgede kar yağışı ve havanın oldukça iyi olduğuna işaret ederek, kayakseverleri güzel bir tatil için Ilgaz'a davet etti. Köse, "Ilgaz Dağı, üzerinde bulunan kayak merkezleri ile Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri. Yıldıztepe Kayak Merkezini kış turizminde cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapıyoruz." görüşüne yer verdi.

Vali Köse'ye, Vali Yardımcıları Yakup Ömeroğlu ve Murat Ertekin ile diğer kamu görevlileri eşlik etti.