  • 21 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yıldız Dağı’nda Tük bayrakları eşliğinde meşaleli kayak

Yıldız Dağı’nda Tük bayrakları eşliğinde meşaleli kayak

Türkiye'nin yeni kayak merkezlerinden Yıldız Dağı'nda yaklaşık 50 sporcu Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde kayak yaptı. Sporculara Sivas Valisi Davut Gül de eşlik etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yıldız Dağında Tük bayrakları eşliğinde meşaleli kayak

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Yıldız Dağın'da düzenlenen etkinlikte sporcular, Türk bayraklı ve meşaleler ile kaydı. 

Vali Gül, Yıldız Dağı kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını aktardı.

Bu yıl karın geç geldiğini belirten Gül, "Sezonumuz genelde aralık ayında açılıyordu. Hava şartları ocak ayında bizlere kayak yapma imkanı sundu. Önümüzdeki hafta ilimizde yoğun bir kar yağışı bekliyoruz, inşallah mart ayına kadar tesisimiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER