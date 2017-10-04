  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Yıldırım'ın talimatıyla şehidin adı tünele verilecek

Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla, Şırnak-Cizre karayolunda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın ismi, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.

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Yıldırımın talimatıyla şehidin adı tünele verilecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın ismi, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın babası Satılmış Erdal'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla, şehit Yüzbaşı Erdal'ın adı, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Şırnak-Cizre karayolu, Jandarma Yüzbaşı Erdal
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