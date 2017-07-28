Yıldırım'dan Destici'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören annesi Özgül Fahriye Destici için Mustafa Destici'yi aradı.
Yıldırım, Destici'ye acil şifa dileklerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören annesi Özgül Fahriye Destici için Mustafa Destici'yi aradı.
Yıldırım, Destici'ye acil şifa dileklerini iletti.