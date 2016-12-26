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Yıldırım, aracıyla Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçti

Başbakan Binali Yıldırım, kendisinin kullandığı makam aracıyla Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçti.

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Yıldırım, aracıyla Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinden geçti

Başbakan Binali Yıldırım, kendisinin kullandığı makam aracıyla Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki temaslarının ardından Kastamonu'ya hareket eden Yıldırım ve beraberindekiler, açılışı yapılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli girişine geldi. Başbakan Yıldırım, burada makam aracının şoför koltuğuna oturdu. Yıldırım'ın yanına eşi Semiha Yıldırım, arka koltuğa ise kızı Büşra Köylübay ve gelini Seray Yıldırım oturdu. Yıldırım, konvoyla 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçti.

Tünelden çıkışta gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, heyecan verici bir seyahat yaptığını, 3-4 dakikada Ilgaz'dan girdiklerini Kastamonu'ya yaklaştıklarını söyledi.

Yıldırım, Kastamonuluların İstiklal Savaşı'na dağları aşarak gittiklerini, Çanakkale'de en fazla şehidin bu ilden verildiğini ifade ederek, "Çanakkale türküsünün de burada yazıldığı rivayet edilir. Milletimizin özlemini, hayalini gerçeğe dönüştürmek, dağları tünellerle geçmek, denizlerin altından trenleri ve arabaları geçirmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak içindir. Bunun için 14 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin dört bir yanını hizmetlerle bezedik. Bundan sonra da milletimizin duası ve desteğiyle hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, tünelin Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan illere hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. AA

Etiketler: Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Başbakan Yıldırım
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