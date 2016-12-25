Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » Yılbaşı piyango bileti için uzun kuyruklar oluştu

Yılbaşı piyango bileti için uzun kuyruklar oluştu

Yeni yıla sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde "Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi" biletleri için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Yılbaşı piyango bileti için uzun kuyruklar oluştu
Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri için Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.
 
Tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığı özel çekilişe sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde hareketlilik sürüyor.
 
İstanbul'da bir süredir devam eden soğuk havaya rağmen bilet kuyruğuna giren çocuklu ve yaşlı vatandaşlar da dikkati çekti.
 
Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi gösterdiği bilgisini verdi.
 
Vatandaşların Nimet Abla Gişesine ilgisi sürerken, çevredeki seyyar satıcıların da ellerinde kalan son biletleri satma çabaları devam ediyor.
Etiketler: yılbaşı piyango bileti, nimet abla, Eminönü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER