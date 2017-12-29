Yılbaşı öncesi 81 ilde eş zamanlı huzur uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nın 9'uncusu yapıldı.

Uygulamanın, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişiler ve araçların yakalanması için bugüne kadar yapılanların en yüksek katılımlısı olduğu belirtildi.

Geniş kapsamlı uygulamada arandıkları belirlenen bin 87 kişi yakalandı.

80 bin 643 personelin görev aldığı uygulamada 33 hava ve 70 deniz aracı ile 302 dedektör köpek kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ülke genelindeki uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tümamiral Bülent Olcay ile Emniyet Genel Müdürlüğündeki koordinasyon merkezinden takip etti.

İlgili birimlerin daire başkanlarının da hazır bulunduğu merkezde Altınok, uygulama noktalarına görüntülü bağlanarak bilgi aldı, vatandaşların uygulamaya ilişkin görüşlerini dinledi.

Uygulamalar artacak

Emniyet Genel Müdürü Altınok, huzur uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üç kuruma talimatı doğrultusunda söz konusu çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Uygulamaya doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise geç saatlerde başlandığını belirten Altınok, tüm vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenlik endişesi duymadan girebilmelerini amaçladıklarını vurguladı.

Altınok, huzur uygulamalarının bir yıldır aralıklarla yapıldığını, yeni yıla yaklaşılırken biraz daha sıklaştırıldığı bilgisini vererek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının, yeni yılın huzurlu şekilde karşılanabilmesi amacıyla 24 saat teyakkuz halinde çalışacağını dile getirdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Bu uygulamaların memleketimizde sağlanmış olan güven ve huzur ortamının daha iyi bir noktaya götürebilmesine çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Her yapmış olduğumuz uygulamanın sonuçlarını, vatandaşlarımızda devletine ve güvenlik kuvvetlerine olan güven duygusunu artırdığını görmenin memnuniyetini duyuyorum. Hem vatandaşımızın güven duygusunun üst seviyeye çıkması hem de İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yer alan güvenlik kuvvetlerimiz arasındaki iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması noktasında bu uygulamalar çok büyük değer ifade ediyor."

En yüksek personel sayısıyla yapılan uygulama

Personel sayısının bugüne kadar yapılan uygulamalarla kıyaslandığında en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Trafik ekiplerince yol kontrol noktalarında 165 bin 143 araç kontrol edildi, aranan 117 araca el konuldu. 10 bin 101 araca cezai işlemin uygulandığı denetimlerde, bin 266 araç da trafikten men edildi.

Güvenlik güçleri tarafından 19 bin 485 iş yeri kontrol edildi ve bunların 434'üne cezai işlem uygulandı, 53 iş yeri ise kapatıldı.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 59 tabanca, 54 av tüfeği, bin 58 mermi, 33 kesici delici alet, 42 kurusıkı tabanca, 67 gram eroin, 4 kilo 691 gram esrar, 11,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 kök kenevir bitkisi, 6 adet captagon hap, 15 bin 746 paket kaçak sigara, bin 263 litre kaçak içki, 8 kaçak telefon ve 4 tarihi eser ele geçirildi.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9"un, polis, jandarma ve sahil güvelik birimlerince 81 ilde büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirildiği belirtildi.