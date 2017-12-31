Yılbaşı gecesi İstanbul'da 37 bin polis görev yapacak

Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, Taksim Gezi Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 37 bin polisin görev yapacağını söyledi.

İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar saat 15.00 itibarıyla kapatılacak

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı 600 personelin İstiklal Caddesi ve çevresinde, 1470 personelin ise il genelinde görev alacağını söyleyen Baybaba, bazı yolların da trafiğe kapatılacağını bildirdi.

İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar saat 15.00 itibarıyla trafik akışına kapatılırken saat 19.00 itibarıyla da Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Beşiktaş ve Kadıköy'de saat 15.00, Şişli'de saat 16.00 itibarıyla yollar trafiğe kapatılacak.

İl genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 kamera izleme yapılacak

Yılbaşı gecesi İstanbul'un merkezi noktalarının saniye saniye izleneceğini ifade eden Baybaba, "MOBESE aracımızla ilimiz genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 kamerayla izleme yapmış olacağız. Beyoğlu genelinde ise 34 noktada 136 kamerayla anbean görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek." şeklinde konuştu.

Zafer Baybaba, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün emrindeki kangal ve akbaş cinsi köpeklerin de yılbaşında göreve hazır olacağını dile getirdi.

Meydanlarda konser düzenlenmeyecek

Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, eğlence mekanlarında alınacak tedbirlere de değinerek, meydanlarda konser ve benzeri eğlencelerin düzenlenmeyeceğini, özel işletmelerde düzenlenen etkinlikler nedeniyle ise mevcut bölgelerde asayiş yönünden gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Yılbaşı gecesinde; simitçi, piyangocu, kestaneci, boyacı, temizlik görevlisi kılığındaki güven timleri de hazır bulunacak. Güven timleri, bu akşam meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek.

Kaynak: AA

