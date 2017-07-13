Yıl dönümünde 15 Temmuz'un simge noktaları

Kurulduğu günden beri hiçbir saldırıya maruz kalmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi de o gece darbecilerin hedefi oldu. Savaş uçakları tarafından bombalanan meclis yerleşkesi ağır hasar gördü.

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresi, direnişin en güçlü yaşandığı yerlerden birisiydi.

Darbeciler, vatandaşlara bilgi erişimini engellemek için TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesini savaş uçakları ile bombaladı. Saldırıda zarar gören TÜRKSAT'ın binasının bir kısmı yıkılırken diğer kısmı da darbe girişiminin unutulmaması için müze haline getirildi.

Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı kalkışmaya mukavemet edebilecek en etkili merkezlerden olduğu için darbecilerin ilk hedefi oldu. Hava saldırısı sonucu ağır hasar gören Özel Harekat Daire Başkanlığı en çok şehidin verildiği nokta oldu. Kullanılamaz hale gelen yatakhane ve kantin binası bir süre sonra yetkililerce yıkıldı.

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