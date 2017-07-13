  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.562
    EURO 4.066
  • BIST 103918.77
    ALTIN 139.957
Buradasınız : » » Yıl dönümünde 15 Temmuz'un simge noktaları

Yıl dönümünde 15 Temmuz'un simge noktaları

Direnişin simgesi haline gelen ve o gece ağır hasar gören yerler, darbenin yıl dönümünde yeniden fotoğraflandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yıl dönümünde 15 Temmuzun simge noktaları

Kurulduğu günden beri hiçbir saldırıya maruz kalmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi de o gece darbecilerin hedefi oldu. Savaş uçakları tarafından bombalanan meclis yerleşkesi ağır hasar gördü. 

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresi, direnişin en güçlü yaşandığı yerlerden birisiydi.

Darbeciler, vatandaşlara bilgi erişimini engellemek için TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesini savaş uçakları ile bombaladı. Saldırıda zarar gören TÜRKSAT'ın binasının bir kısmı yıkılırken diğer kısmı da darbe girişiminin unutulmaması için müze haline getirildi.

Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı kalkışmaya mukavemet edebilecek en etkili merkezlerden olduğu için darbecilerin ilk hedefi oldu. Hava saldırısı sonucu ağır hasar gören Özel Harekat Daire Başkanlığı en çok şehidin verildiği nokta oldu. Kullanılamaz hale gelen yatakhane ve kantin binası bir süre sonra yetkililerce yıkıldı.  

GALERİNİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Etiketler: yıl dönümü, simge noktalar, 15 temmuz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER