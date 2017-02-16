Yıkım yapan paletli iş makinesi devrildi

Antalya'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı binanın ikinci katında çalışan paletli iş makinesi devrildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Güvenlik Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 8 katlı binada yıkım için paletli iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Binanın 6 katını yıkan paletli iş makinesi ikinci katta çalışma yaptığı sırada beton zeminin çökmesi sonucu devrildi. İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlattı.
İş makinesi operatörü arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ters duran iş makinesi ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilişkin soruşturma başlattı.