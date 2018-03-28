  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.994
    EURO 4.958
  • BIST 115494.46
    ALTIN 171.27
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlattı

Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlattı

Dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşu Yeşilay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda, Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini anlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlattı

Uyuşturucuyla mücadele alanında 53 ülkenin üye olduğu BM Uyuşturucu Komisyonu'nun toplantısı, bu yıl 12-16 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Tüm bağımlılık alanlarında faaliyet gösteren, dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, bu yıl 61'incisi düzenlenen toplantıda, Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini üye ülkelerle paylaştı.

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, 98 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay'ın, Viyana'daki toplantıda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ve birikimlerini 53 ülkeyle paylaştığını söyledi.

Yılmaz, Viyana'daki toplantıda, "2019'a Giden Yolda Sentetik Uyuşturucu Tehdidine Karşı Müdahale Çalışmaları" ile "Önleyici Adımlarla İlgili Tecrübe Paylaşımı ve Yenilikçi Politikalar" oturumlarında Yeşilay'ın önleme, koruma ve rehabilitasyon faaliyetlerini anlattıklarını ifade etti.

Savaş Yılmaz, Türkiye'de Yeşilay öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede çok önemli mesafeler katedildiğini belirtti.

"Sentetik uyuşturucular Avrupa’dan geliyor"

Yılmaz, Viyana'daki toplantıda, Yeşilay'ın faaliyetleri ve Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele anlamında attığı adımları anlattıklarını vurguladı.

"Sentetik uyuşturucuların Türkiye’ye geliş rotası Avrupa. Diğer uyuşturucular ülkemize Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Ama sentetik uyuşturucular Avrupa’dan geliyor. Buna dikkati çekmek istedik. Türkiye’nin bağımlılık politikalarını anlattık."

Yılmaz, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER