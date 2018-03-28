Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlattı

Uyuşturucuyla mücadele alanında 53 ülkenin üye olduğu BM Uyuşturucu Komisyonu'nun toplantısı, bu yıl 12-16 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Tüm bağımlılık alanlarında faaliyet gösteren, dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, bu yıl 61'incisi düzenlenen toplantıda, Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini üye ülkelerle paylaştı.

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, 98 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay'ın, Viyana'daki toplantıda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ve birikimlerini 53 ülkeyle paylaştığını söyledi.

Yılmaz, Viyana'daki toplantıda, "2019'a Giden Yolda Sentetik Uyuşturucu Tehdidine Karşı Müdahale Çalışmaları" ile "Önleyici Adımlarla İlgili Tecrübe Paylaşımı ve Yenilikçi Politikalar" oturumlarında Yeşilay'ın önleme, koruma ve rehabilitasyon faaliyetlerini anlattıklarını ifade etti.

Savaş Yılmaz, Türkiye'de Yeşilay öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede çok önemli mesafeler katedildiğini belirtti.

"Sentetik uyuşturucular Avrupa’dan geliyor"

Yılmaz, Viyana'daki toplantıda, Yeşilay'ın faaliyetleri ve Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele anlamında attığı adımları anlattıklarını vurguladı.

"Sentetik uyuşturucuların Türkiye’ye geliş rotası Avrupa. Diğer uyuşturucular ülkemize Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Ama sentetik uyuşturucular Avrupa’dan geliyor. Buna dikkati çekmek istedik. Türkiye’nin bağımlılık politikalarını anlattık."

Yılmaz, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA