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Buradasınız : » » Yeşil listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeşil listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birisinin,sözde Hizan sorumlusu ve terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.

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Yeşil listedeki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birisinin, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmede görevli, sözde Hizan sorumlusu ve terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esen Mahallesi Seyhhabip Tepe bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda, saat 07.30 sıralarında teröristlerle çatışma çıktı.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 biksi makineli tüfek ile 4 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Teröristlerden birisinin, bölücü terör örgütünün so¨zde Garzan eyaleti 5’li yürüttmede görevli, aynı zamanda sözde Hizan sorumlusu "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etiketler: Bitlis, operasyon, yeşil liste
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