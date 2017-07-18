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Yeşil listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birisinin,sözde Hizan sorumlusu ve terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.