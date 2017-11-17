Yeryüzü Doktorları, Somali’de 5 uzman doktor mezun etti

Somalili 5 doktor, başkent Mogadişu'da düzenlenen mezuniyet programında sertifikalarını aldı.

Yeryüzü Doktorları Program ve Operasyonlar Müdürü Safa Şimşek, Somali’de ilk kez 2013 yılında başlatılan "Tıpta Uzmanlık Eğitimi" çerçevesinde geçen yıl mezun olan 9 doktorun haricinde, bu yıl da 3 genel cerrahi, 2 dahiliye branşında olmak üzere 5 doktorun daha mezun olduğunu söyledi.

Şimşek, Somalili 5 doktorun proje kapsamında yılın bir bölümünde Türkiye'deki çeşitli üniversite hastanelerinde gözlemci statüsünde eğitimler aldığını, geriye kalan bölümde ise Somali'de eğitimlerine devam ettiğini aktardı.

Somali'de uzun yıllardır tıpta uzmanlık eğitimi verilmediğini belirten Şimşek, "Somali uzun süredir savaş altında kalmış ve birçok sistemi henüz tam olarak oturmamış bir ülke. Burada Yeryüzü Doktorları olarak bizim verdiğimiz eğitim hizmeti ülkenin sağlık sistemine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu doktorlar bu sistem içerisinde ülkedeki hastanelerde hizmet verecekler." diye konuştu.

Türk doktorlar ameliyat etti, 6 yıl sonra gördü

Şimşek, 6 yıl önce katarakt hastalığına yakalanan 12 yaşındaki Muhammed Osman'ın gözlerinin Türk doktorlar tarafından ameliyat edildiğini ve Osman'ın yeniden görmeye başladığını söyledi.

Başkent Mogadişu'ya 13 kilometre mesafede yaklaşık 50 bin kişilik sığınmacı kampında yaşayan Osman, 6 yaşında katarakt hastalığına yakalandı. Maddi imkansızlıklar yüzünden hastaneye gidemeyen ve tedavisi alamayan Osman, Yeryüzü Doktorlarının Mogadişu'daki ücretsiz sağlık hizmeti verdiğini duyarak babasıyla muayene olmaya geldi.

Türk doktorlar tarafından muayene edilerek katarakt ameliyatı yapılan Muhammed Osman, ameliyatın ardından 6 yıl sonra yeniden görmeye başladı.

Somali'de bin 200 hastaya ücretsiz katarakt ameliyatı yapılacak

Şimşek, Somali’de bugüne kadar 3 binden fazla katarakt ameliyatı gerçekleştiren Yeryüzü Doktorlarının, kasım ayı içerisinde bin 200 hastaya daha ücretsiz katarakt ameliyatı yapacağını aktardı.

Türkiye'den gönüllü olarak gelen Yeryüzü Doktorları, Somali'de geçen hafta başladıkları ücretsiz katarakt ameliyatları çerçevesinde Mogadişu ve Baydova şehirlerinde ay sonuna kadar 200’ü çocuk olmak üzere toplam bin 200 hastaya ücretsiz katarakt ameliyatı yapmayı hedefliyor.

Kaynak: AA