  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yerli ve Milli İHA Bayraktar’ın ilk uçan prototipinde Erbakan ayrıntısı

Yerli ve Milli İHA Bayraktar’ın ilk uçan prototipinde Erbakan ayrıntısı

Milli gurur SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın paylaşımında Taktik İHA'nın ilk uçan prototipindeki Necmettin Erbakan detayı dikkati çekti.

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Yerli ve Milli İHA Bayraktarın ilk uçan prototipinde Erbakan ayrıntısı

Türk siyasetinin son yarım asrına damga vuran en etkili isimlerden biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde anıldı.

Mehmetçiğin havadaki gözü, kulağı yerli üretim SİHA ve İHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yıldönümünde anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Kuyruk numarası 'TC-ERB: ERBAKAN TR' olan Türkiye'nin yerli ve milli ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Beyniyle gönlüyle Türkiye'nin milli ve özgün ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1. Taktik İHA'nın 2014 yılında ilk uçan prototipi. Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN TR Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: SİHA, selçuk bayraktar, iha
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