Yerli üretim MPT-76'lar, Mehmetçiğin gücüne güç katıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahların en önemlilerinden biri olan Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda üretiliyor.

TRT Haber ekibi, MPT-76'ların üretildiği fabrikaya giderek tüfeklerin üretimi ve özellikleri hakkında bilgi aldı.

Tüm sınai ve fikri mülkiyetlerinin Türkiye'ye ait olduğu MPT-76'ların tamamı MKE'de Türk mühendis ve işçileri tarafından üretiliyor.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın özellikleri

Yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'lar özellikleri bakımında sınıfının en iyisi olarak nitelendiriliyor.

MPT-76 380 parçadan oluşuyor ve 4.1 kilogram ağırlığında. Diğer piyade tüfeklerine göre ağırlığı oldukça hafif.

Namluların 12 bin atım ömrü bulunuyor, dakikada 650 atış yapabiliyor ve 600 metre menzile sahip. 1200 metreye kadar da azami menzile ulaşabiliyor.

Her hava koşulunda kullanılabiliyor

Gaz piston sistemi sayesinde de gece gündüz her türlü arazide, her türlü iklim koşulunda çalışabiliyor.

42 ayrı testten başarıyla geçen Milli Piyade Tüfeği'nin önemli bir özelliği de gizli operasyonlarda silahı kurarken askerlerin sessiz bir biçimde hareket etmelerini sağlıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 bin 500 adet daha gönderildi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'dan 4 bin 500 adedinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

MKEK Silah Fabrikası'ndaki törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, millet olarak kenetlenilen, milli duyguların kabardığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin, ülkenin, devletin ve milletin güvenliği için kahramanca terör örgütleriyle mücadele ettiklerini belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"80 milyonun her bir ferdi, farklı şekillerde oradaki mücadeleye destek oluyor. Millet olarak bütün mücadelemiz bu topraklarda başı dik şekilde yaşayabilmek ve ay yıldızlı bayrağımızı gönderde tutabilmek. Bu topraklarda ilelebet bağımsız bir şekilde yaşayacağız, kendi örfümüze ve geleneklerimize göre yaşayacağız. Hepimizin gayesi bu. Terör örgütleriyle mücadelemiz de bu kapsamda devam etmektedir. Türkiye için gurur günü. İnşallah savunma sanayimiz yüzde 100'lük yerlilik ve millilik hedefine ulaşacaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu adımların en önemlilerinden bir tanesi burada gerçekleştirdiğimiz törendir. İnşallah bu sıkıntılı süreç geçecek. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde olduğu müddetçe bu tür saldırıların bizi yıldırma gücü hiçbir zaman olmayacaktır."

İşçiler Mehmetçik'e destek olmak amacıyla bir gün ücretsiz olarak çalıştı

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu da bugün fabrikalarından en kapsamlı ve yüksek miktarda silah sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Üretimi tamamlanan 4 bin 500 MPT-76'yı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere dualarla göndereceklerini anlatan Ocakçıoğlu, "Geçtiğimiz hafta sonu işçilerimiz Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla bir gün ücretsiz olarak çalıştı. Bunun için bütün işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugünkü 4 bin 500 teslimatla toplam 11 bin sevkiyat yapmış oluyoruz. Mart ayı sonunda 5 bin, nisan veya mayıs sonunda da 4 bin adetlik sevkiyatı yaparak 20 bin kapasitemizi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası MPT-76 ile gösteri atışları yapıldı.

Duaların ardından 5 tır dolusu MPT- 76, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Kaynak: TRT Haber/ AA