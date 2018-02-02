  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.773
    EURO 4.699
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.214
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yerli üretim Ejder Yalçın, Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin'de

Yerli üretim Ejder Yalçın, Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin'de

Türk mühendislerin askerlerin can güvenliği için tasarladığı yerli üretim 4x4 Ejder Yalçın, Fırat Kalkanı'ndan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yerli üretim Ejder Yalçın, Fırat Kalkanından sonra Afrinde

15 Temmuz Darbe girişimini bertaraf etmekte polisin yardımcısı idi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda da kullanıldı. Şimdi Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda da sahada.

Yerleşim merkezlerinde rahatlıkla görev yapan Ejder Yalçın arazi kabiliyetleri sayesinde de arazide yüksek performans gösteriyor. 1 metrelik su birikintilerinden, hendeklerden, engebeli yollardan ve yarım metreye kadar tam dik engellerden sorunsuz bir şekilde geçebiliyor. 

Ejder Yalçın'ın içi ve dışı tamamen bir zırh kalkanıyla sarılmış durumda. İşte bu yüzden içindeki askerler de her türlü arazi koşulunda güvenle seyahat edebiliyor.

Yerli Ejder Yalçın 4 ton yük taşıma kapasitesine sahip. 11 personele kadar taşıma, mayın ve patlayıcıları imha etme, sıhhiye görevlerinde kullanılabiliyor.

Pek çok özelliğine rağmen aslında bir muharebe aracı. İşte bu yüzden üzerine hava savunma füzelerinden ağır makineli tüfeklere kadar pek çok yerli silah monte edilebiliyor.

Silahların tümünün kontrolü ise araç içinde yapılıyor. Böylece askerlerin açıktan gelebilecek tehlikelere maruz kalmasının önüne geçiliyor.

TRT Haber

Etiketler: ejder yalçın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER