SİHA mühimmatına "Kızıl Elma" ve "Yörük Ana" imzası

TSK tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" planlandığı şekilde devam ediyor.

TSK, harekatın başlangıcından bu yana 649 teröristi etkisiz hale getirdi. Afrin'e yönelik harekatta kullanılan mühimmatların çoğunluğu yerli üretim. Bunların arasında Fırtına Obüsleri, yerli milli piyade tüfeği ve insansız hava araçları bulunuyor.

Harekat bölgesinde Baykar Makine'nin ürettiği SİHA'lar etkin bir şekilde kullanılıyor.

Mehmetçiğimizin yanında, milletimizin hizmetinde...

Bayraktar TB2 SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının imzasıyla...#Kızılelma #YörükAna pic.twitter.com/ouxQVN1JmR — Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 30 Ocak 2018

Mehmetçik'in etkin şekilde kullandığı yerli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticisi Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda üzerlerinde "Kızıl Elma" ve "Yörük Ana" imzalı mühimmat yüklenmiş SİHA'ların bulunduğu fotoğraflarla, "Mehmetçiğimizin yanında, milletimizin hizmetinde.. Bayraktar TB2 SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının imzasıyla.." ifadelerini paylaştı.

TRT Haber