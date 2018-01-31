  • 31 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.676
  • BIST 119999.61
    ALTIN 162.178
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » SİHA mühimmatına "Kızıl Elma" ve "Yörük Ana" imzası

SİHA mühimmatına "Kızıl Elma" ve "Yörük Ana" imzası

Mehmetçik'in havadaki gözü yerli üretim SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Bayraktar, "Kızıl Elma" ve "Yörük Ana" imzalı SİHA'ları sosyal medya hesabında paylaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
SİHA mühimmatına &quot;Kızıl Elma&quot; ve &quot;Yörük Ana&quot; imzası

TSK tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" planlandığı şekilde devam ediyor.

TSK, harekatın başlangıcından bu yana 649 teröristi etkisiz hale getirdi. Afrin'e yönelik harekatta kullanılan mühimmatların çoğunluğu yerli üretim. Bunların arasında Fırtına Obüsleri, yerli milli piyade tüfeği ve insansız hava araçları bulunuyor.

Harekat bölgesinde Baykar Makine'nin ürettiği SİHA'lar etkin bir şekilde kullanılıyor.

 

Mehmetçik'in etkin şekilde kullandığı yerli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticisi Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda üzerlerinde "Kızıl Elma" ve "Yörük Ana" imzalı mühimmat yüklenmiş SİHA'ların bulunduğu fotoğraflarla, "Mehmetçiğimizin yanında, milletimizin hizmetinde.. Bayraktar TB2 SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının imzasıyla.." ifadelerini paylaştı.

TRT Haber

Etiketler: Silahlı insansız hava aracı, SİHA, selçuk bayraktar, insansız hava aracı, bayraktar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER