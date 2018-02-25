Yerli otomobil için tarih verildi

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, el ele vererek 15 yıl boyunca dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

"Türkiye büyümeye devam ediyor"

Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile krize girdiği bir dönemde, Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, ekonomide seferberlik ruhuyla başladıkları 2017 rekor büyümesinin, ihracat ve istihdam artışıyla devam ettiğini anlattı.

Yerli otomobilde seri üretim 2021'de

Türkiye'nin, bütün engelleme girişimlerine rağmen 2023 hedeflerine, Cumhuriyet'in 100. yıl hedeflerine adım adım kararlı bir şekilde yürüdüğünü anlatan Yıldırım, sanayide çarkların döndüğünü, üretim artışının devam ettiğini söyledi.

Aralık ayında sanayi üretim endeksinin bir önceki aya göre yüzde 9 arttığını anlatan Yıldırım, "Bu neyi gösteriyor? Ülkeye, geleceğe güveni gösteriyor. 2018'de ise Aralık ayına göre Ocak'ta yüzde 10 arttı. Ekonomi büyüdükçe, fabrika bacaları tüttükçe daha çok insanımız aş, iş sahibi olacak. Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü araştırma, geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız, teknoloji transferini hızlandırarak, yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz." diye konuştu.

2017 yılında 28 milyar dolar ihracat yapıldığını, yerli otomobil üretmenin Türkiye açısından bir mesele değil, mecburiyete dönüştüğünü anlatan Yıldırım, bu hedefi de gerçekleştireceklerini söyledi.

Yıldırım, yerli otomobilin ilk örneğini 2019 yılında, seri üretimini de 2021'de bitirmiş olacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA