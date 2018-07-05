Yerli lazer silahlar testten başarıyla geçti

Yerli üretilen savunma sanayii ürünleri gittikçe artıyor.
Kritik lazer silahları teknolojisine uzak kalmak istemeyen Türkiye, kendi ‘Lazer Savunma Sistemi’ni üretmeye devam ediyor.
500 metre mesafeden hedefi vuruyor
IŞIN ismi verilen lazer silahı ile 500 metre mesafeden 22 mm’lik gemi zırh çeliği başarıyla tahrip edildi. Savunma ürünü ayrıca 20 KW güce sahip.
ARMOL, CK55 karbon çeliğinden üretildi
Hedef malzemesi CK55 karbon çeliği olan ARMOL'ün hedef mesafesi 500 metre ve kalınlığı 3 mm.
Kaynak: TRT Haber