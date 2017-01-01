Yerli Düşünce Derneği'nden teröre tepki

Yerli Düşünce Derneği İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada “Yakın zaman önce Beşiktaş Şehitler Tepesinde polislerimize kahpece saldırmışlardı. Sonrasında Kayseri de askerimize haince saldırdılar. Şimdi de sahildeki eğlence merkezi Reina’da sivillerimize karşı vahşi yüzlerini gösterdiler. Belki farklı terör örgütlerinin eylemleri ama niyet aynı ve amaç Türkiye’yi kaosa, çaresizliğe ve tükenmişliğe sürüklemektir. O yüzden isimleri, milliyetleri yerin dibine batsın, terör örgütlerinin hepsinin sonucu cinayettir, vahşettir, kandır, gözyaşıdır. Özellikle Türkiye’ye yönelen terör örgütleri adeta gizli bir anlaşma varmış, tek noktadan idare ediliyor gibi aynı amaç için kanlı eylemler yapıyorlar. Ama nafile, çünkü millet de devlet de durumun farkındadır, ne yaparsanız yapın diz çökmeyeceğiz. Gerekirse öleceğiz, şehitler kervanı uzadıkça uzayacak ama asla diz çökmeyeceğiz. En küçük tavizin, yılgınlığın ve gafletin bizim sonumuzu getireceği bilinciyle dik duracağız, doğru söyleyeceğiz, düz yürüyeceğiz. Asla zalime boyun eğmeyeceğiz.” ifadeleri yer aldı.