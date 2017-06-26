Yerli drone tek uçuşla 50 hektarlık alanı ölçüyor

Konya'da makine mühendisleri Mehmet Pekin ve Alp Eren Öztürk, havadan arazi haritalaması yapmak için "Haritacı Kaşif" adını verdikleri drone tasarladı.

Sağlam ve hafif olması için karbon fiber malzeme kullanılarak yapılan Haritacı Kaşif, 6 motoru ile tek uçuşta 50 hektarlık alanı ölçebiliyor.

Üzerindeki kamera sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüler elde eden drone, Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) GPS ile 2 santimetreye kadar hassas uçuş yapabiliyor.

Akıllı batarya sistemiyle eksi 5 derecede bile ölçüm yapabilen drone, elektronik kısımlarındaki özel koruma sistemi sayesinde yağmurlu havada da haritalama imkanı sunuyor.

Makine Mühendisi Mehmet Pekin, yaptığı açıklamada, günümüzde drone kullanımının yaygınlaştığını söyledi.

İnsansız hava araçlarının 2020 yılında kullanımının bugünden 10 kat daha fazla olacağının tahmin edildiğini aktaran Pekin, 2012-2016 yıllarında drone kullanımında görülen artışın bunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Tek uçuşla 50 hektarlık alanı ölçüyor

Pekin, Haritacı Kaşif'i her koşulda doğru ölçüm yapabilecek şekilde tasarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izin verdiği 120 metre yükseklikte tek uçuşla 50 hektara kadar ölçüm yapabiliyor. Bu drone sürekli ölçüm yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyor. Elde edilen haritanın görsel kalitesi de çok yüksek. Saatte 50 kilometre hızla esen rüzgarda bile çok rahat ölçüm yapabiliyor. 30 dakika uçuş süresine sahip. Tabii koşulların çok zor olması bunu değiştirebiliyor. En dayanıklı ve en kaliteli malzemeleri kullanmaya çalıştık."

Pekin, drone sayesinde arazide 30 gün sürecek çalışmanın ofis ortamında 3 günde bitirilebildiğine işaret ederek, "Haritacı Kaşif'i minimum bir saat uçacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu da daha geniş bir alanı ölçmesini sağlayacaktır." dedi.

Proje ve sistem tasarımı tamamen yerli

Otomatik pilota sahip Haritacı Kaşif'in herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan uçuş, kalkış, tarama ve fotoğraf çekme özelliklerini yerine getirdiğini vurgulayan Pekin, şöyle devam etti:

"Drone, üzerinde kullandığımız kameranın çekebileceği alanı otomatik hesaplayarak fotoğrafları en doğru şekilde çekiyor. Biz sadece araziyi seçiyoruz. Ayrıca üzerinde bulunan hassas GPS ile kalktığı noktaya çok hassas şekilde otomatik olarak inebiliyor. Böyle bir projenin ve sistem tasarımının tamamen yerli oması çok önemli. Tasarım tamamen bize ait. Benzerlerinden farkı da bu. Yerli olan bu cihazın yurt dışından gelen ürünlere göre daha fazla tercih edileceğine inanıyoruz."