Yerköprü Şelalesi bisikletçileri ağırladı

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, "Bolkarlar Bisiklet Şenliği" kapsamında 700 kilometre pedal çeviren bisikletçileri ağırladı.
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