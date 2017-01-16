'Yerel Medya Yarışması' başvuruları başladı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak, basında kaliteyi yükseltmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği "Yerel Medya Özendirme Yarışması"na başvurular başladı.

15 Temmuz demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına bu yıl 30. düzenlenen yarışma için başvurular, 16-31 Ocak'ta kurumun internet sitesi üzerinden alınacak.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yerel Haber", "Köşe Yazısı", "Mizanpaj", "Araştırma", "Röportaj", "Haber Fotoğrafı", "Televizyon Haberi", "Radyo Haber Programı", "Yerel İnternet Haber Sitesi" ve "Yerel İnternet Haberi" alanlarında ilk üçe giren çalışmalar ve 15 Temmuz'u "En İyi Anlatan Fotoğraf" dalında "Mustafa Cambaz Özel Ödülü" ile toplam 31 ödül sahiplerini bulacak.

Birinciliğe layık görülen eser 3 bin, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mustafa Cambaz Özel Ödülü, birincilikle eş değer sayılacak.

Bütün yerel medya profesyonellerinin katılabileceği yarışmada, ulusal medya organlarının yerel ofislerinde çalışan gazeteciler kapsam dışında olacak.

Her adayın en fazla iki eserle katılabileceği yarışmanın sonuçları, Mart ayında BYEGM'nin internet adresinden duyurulacak.