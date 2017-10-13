Yenişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Hasan Öztürk (45) yönetimindeki traktör, ilçeye bağlı kırsal Alaylı Mahallesi'ndeki tarla yolunda devrildi.
Traktörün altında kalan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yenişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Öztürk (45) yönetimindeki traktör, ilçeye bağlı kırsal Alaylı Mahallesi'ndeki tarla yolunda devrildi.
Traktörün altında kalan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.