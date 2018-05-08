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Buradasınız : » » Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrolarında sürücüsüz teknolojiye geçiliyor

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrolarında sürücüsüz teknolojiye geçiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Havaalanı ile Yenikapı-Kirazlı ve devamı olan Kirazlı-Halkalı hatlarında sürücüsüz metro teknolojisine geçmek için çalışmaları başlatıyor.

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrolarında sürücüsüz teknolojiye geçiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı ve devamı olan Kirazlı-Halkalı hatlarında sürücüsüz metro teknolojisine geçmek için düğmeye bastı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı ve Kirazlı'yı birbirine bağlayan hat aktif durumda çalışıyor. Yeni projeyle hem bu hatlar sürücüsüz metroya uygun hale getirilecek hem de Yenikapı-Kirazlı hattı Halkalı'ya bağlanacak.

Cep telefonu şarj üniteleri olacak

Sinyalizasyon-rehabilite çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürecek. Çalışmaların etaplar halinde yapılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Halkalı arasındaki tüm hat sürücüsüz tren teknolojisiyle hizmet verecek.

Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine sürücüsüz 272 vagona sahip 68 tren seti alınacak.

Bir merkezden ve sürücüsüz kontrol edilebilen tren setleri saatte 80 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

Yenikapı-Halkalı arası 39 dakikaya inecek 

Yenikapı-Kirazlı metrosunun 13 istasyonu var.

  1. Yenikapı
  2. Aksaray
  3. Emniyet-Fatih
  4. Topkapı-Ulubatlı
  5. Bayrampaşa-Maltepe
  6. Sağmalcılar
  7. Kocatepe
  8. Otogar (Atatürk Havalimanı için ortak durak) 
  9. Esenler
  10. Menderes
  11. Üçyüzlü
  12. Bağcılar Meydan
  13. Kirazlı Bağcılar 

Halihazırda var olan hattın Halkalı'ya uzatılmasıyla 9 durak daha eklenecek.

  • Barbaros
  • Malazgirt
  • Mimar Sinan
  • Fatih
  • Halkalı Üniversite
  • Mehmet Akif Ersoy
  • Yenidoğan
  • Bezirganbahçe
  • Halkalı

Böylece Yenikapı-Halkalı arası 22 durak olacak. Toplam hat uzunluğu ise 33,53 kilometreye ulaşacak.

Hat tamamlandığında, Halkalı ile Kirazlı arası 15 dakikaya inecek. Yenikapı-Halkalı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

Yenikapı-Kirazlı hattını günde 420 bin kişi kullanıyor. Yeni hat açıldığında, Yenikapı-Halkalı hattının günlük 750 bin kişi taşıması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yenikapı, sürücüsüz metro, metro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, halkalı
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