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Yeniden inşa edilen Taksim İlk Yardım Hastanesi inşaatında sona gelindi

1969 yılında hizmete açılan İlk Yardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sıraselviler Caddesi’nde yenilenen yerine dönüyor.

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Yeniden inşa edilen Taksim İlk Yardım Hastanesi inşaatında sona gelindi

Tarihi 45-50 yıl önceye dayanan ve 16 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Taksim yerleşkesindeki eski Taksim İlkyardım hastane binası, vatandaşlara daha modern ve geniş bir alanda sağlık sunumu verilebilmesi için 2015'te yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. 

Yıkılıp yeniden inşa edilen hastane eski yerine dönene kadar Gaziosmanpaşa’da hizmet veriyor. Tadilatının maddi açıdan uygun olmaması ve hastane binasını modern bir kimliğe dönüştürülemeyeceği için yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen binanın kaba inşaatı sonlandı.

İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin 2018 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Öte yandan hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde dış cephesinin tamamen bitiği, dış cephe camlarının montaj işlemlerinin yapıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: taksim eğitim ve araştırma hastanesi
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