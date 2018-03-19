Yeniden gözaltına alınan eski polise FETÖ'den tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 12 gün önce Bafra'da gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş polis memuru Yücel Avcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yeniden soruşturma açılmıştı
Samsun'da FETÖ/PDY davası kapsamında yargılanan eski polis memuru Avcı hakkında beraat kararı verilmiş, karar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine taşındığı istinaf mahkemesince onanmıştı.
Bunun üzerine istinaf savcısı, Yücel Avcı hakkındaki kararı Yargıtay'a taşımış, süreç devam ederken FETÖ'nün darbe girişimi gecesi paylaşılan mesajlar ve yeni ortaya çıkan deliller ışığında Cumhuriyet Başsavcılığı Avcı hakkında darbeye teşebbüsten yeniden soruşturma açmıştı.
Kaynak: AA