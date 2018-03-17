"Yeni Yüksekova" havadan görüntülendi

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Ergün Turan, bölücü terör örgütü PKK'nın yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladıklarını belirtti.

Turan, Yüksekova'da kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kurduklarını aktararak, inşaatı süren projelerin vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap vereceğini açıkladı.

Yüksekova'da PKK terör örgütünce evleri harabeye döndürülen halkın acil konut ihtiyacını karşılamak için büyük bir konut hamlesi başlattıklarını vurgulayan Turan, "Yüksekova'da altı bölgede 3 bin 63 konut inşa edeceğiz. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Yüksekova inşa edilmiş olacak" dedi.

Yeni bir şehir kuruluyor

İlçede sosyal donatı projeleri de inşa ettiklerini vurgulayan Turan, camisinden dükkanına ve ticaret merkezine kadar her ihtiyaca cevap veren yeni bir şehir ortaya çıkardıklarını belirtti.

Projelerin tamamlanması ile yeni istihdam alanları ve yeni iş olanaklarının da oluşacağını vurgulayan Turan, böylece büyük şehirlere göçün de önüne geçileceğini bildirdi.

Kaynak: AA