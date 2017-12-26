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Buradasınız : » » Yeni yıldan itibaren askerin tüm et ihtiyacını ESK karşılayacak

Yeni yıldan itibaren askerin tüm et ihtiyacını ESK karşılayacak

Kışlalarda birbiri ardına yaşanan zehirlenme vakalarının ardından yeni önlemler hayata geçiyor. Bundan böyle askerin yemeğine konacak et, Et ve Süt Kurumu'ndan temin edilecek.

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Son dönemlerde kışlalarda birbirine ardına zehirlenme vakaları yaşandı. Askerlerin yedikleri yemeklerden zehirlendikleri belirlenince, firmalar kontrol edildi. Askere bozuk et veya at eti yedirildiği belirlendi. Bu yaşananlar üzerine Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Yeni karar ile birlikte bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, eti artık yalnızca Et ve Süt Kurumu'ndan alacak.

Öte yandan Gölcük'te askere bozuk et ve at eti yedirmeye çalışan firmanın sözleşmesi feshedildi. Firmaya kamu ihalelerine giriş yasağı getirildi. Ayrıca firma hakkında dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Şirketten ödemesi yapılan etlerin parasının tahsili için de işlem başlatıldı. 

Manisa'da da farklı tarihlerde çok sayıda askerin zehirlenmesine neden olan firmaya da bir yıl ihalelere girme yasağı konulmuştu.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: kışla, et
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