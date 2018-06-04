Yeni neslin karne hediyesi tercihi teknoloji ürünleri

Akıllı bileklikler, akıllı saatler, oyun konsolları, sanal gerçeklik gözlükleri...

Teknolojiyle iç içe yaşayan yeni nesil çocukların karne hediyesi anlayışı da değişti. Önceki yıllarda kitap, ansiklopedi, top, paten, Scooter gibi hediyeler isteyen çocuklar, günümüzde teknoloji ürünlerini tercih ediyor.

Bu ürünlerde karne dönemlerinde yüksek satış oranları yakalanıyor.

Yeni trend sanal gerçeklik/giyilebilir teknoloji

Bir e-ticaret platformunun yaptığı açıklamaya göre, bu yılki karne hediyesinde yeni trend, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknoloji ürünleri.

Satışı Mayıs ayı sonunda bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 42 artış gösteren sanal gerçeklik gözlüğü ve yüzde 47 artan oyun konsolu, en çok tercih edilen hediyeler arasında.

Teknoloji çağı çocuklarının gözdesi tablet ve dizüstü bilgisayar da çok satılanlar listesinin başında yer aldı.

Kitap yerine e-kitap

Bu yıl karne hediyesi tercihinde dikkat çeken bir başka ürün de e-kitap. En az basılı kitaplar kadar ilgi gören e-kitaplarda satış, bir önceki aya göre yüzde 20, geçtiğimiz seneye kıyasla ise yüzde 99 arttı.

Kaynak: TRT Haber, AA