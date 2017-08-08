Yeni metro hattında günde 500 bin yolcu taşınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın TBM'lerin kaynak programına katılarak çift yönlü kazma işlemlerinin başlama startı verdiği Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı tamamlandığında, günde 500 bin yolcu taşıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, TBM'lerin (Tünel Kazma Makineleri- Köstebek) kaynak programını gerçekleştirerek çift yönlü kazma işlemlerinin startını verdiği Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nda, tamamlandığında, günde 500 bin yolcu seyahat edecek.

Kasım 2019 yerel seçimlerinden önce bitirilmesi planlanan ve bu nedenle çift yönlü 4 TBM'in kazı işlemini gerçekleştirdiği hat, pek çok noktayı birbirine bağlayacak.

Belediyeden alınan bilgilere göre, Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metrosu, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde ikamet eden yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ile bu ilçelere giden kişilere hizmet verecek.

Hat, Marmaray hattıyla bağlantılı Ataköy İstasyonu'ndan başlayacak ve İkitelli Sanayi İstasyonu'nda sona erecek. 13,4 kilometre ve 12 istasyondan oluşacak hattın seyahat süresi ise 19,5 dakika olacak.

Günlük 500 bin yolcu kapasiteli hat ile Ataköy'den, Marmaray, Yenibosna'dan Atatürk Havalimanı-Yenikapı metrosu ve metrobüs bağlantısı sağlanacak.

Çobançeşme'den Yenikapı-Sefaköy metrosu ile bağlantı kurulurken, Mimar Sinan İstasyonu'nda ise yapımı devam eden Kirazlı Halkalı Metrosu ile de bağlantı gerçekleştirilecek.

Metro hattı, Mehmet Akif İstasyonu'ndan, ihalesi yapılan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosuyla ve oradan da İkitelli Sanayi İstasyonu'ndan Kirazlı Başakşehir Olimpiyat Metrosu ile entegre olacak.

Basın Ekspres yolundaki trafiğin de metro sistemine alınmasıyla E-5 ve TEM'deki yoğunluğu azaltması hedeflenen metro hattında, Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme-Kuyumcukent, İhlas Yuva, Doğu Sanayi, Mimar Sinan Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi, Halkalı Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, MASKO ve İkitelli Sanayii gibi istasyonlar yer alacak.

Yolcuların metroyla seyahat sürelerinin ise "Ataköy-İkitelli Sanayi 19.5, Atatöy-Başakşehir 27, Ataköy-Kirazlı 30, Havaalanı-Başakşehir 27, Mahmutbey-Yenibosna 23 dakika." şeklinde olması planlanıyor.