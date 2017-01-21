Yeni metro hattı hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda Pendik'e yapılan yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Hattı'nın açılışının ardından, vatman koltuğuna geçerek, metroyu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı Tavşantepe İstasyonu'ndan Yakacık İstasyonu'na kadar kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanlığından bu yana pek çok kez metro kullandığını belirterek, "Şimdiye kadar 10-15 olmuştur; açılışını yaptıklarımı kastetmiyorum." dedi.

Bir gazetecinin "Ustalaştınız mı efendim?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Şimdi teknoloji çok ileriye doğru gidiyor. Hepsine de bakıyorsunuz vatman noktasında çok gelişiyor. Bu, çok daha farklı, ileri teknoloji. Burada da şimdi ancak indiğim noktada bazı özelliklerini kavramış oldum. Hayırlı olsun." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı metroya, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, milletvekilleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile vatandaşlar bindi.