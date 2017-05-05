Yeni metro hatlarıyla İstanbul'un ulaşımı rahatlayacak

İstanbul Anadolu yakasının ulaşımını rahatlatacak Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hatlarının sözleşmeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katıldığı törenle imzalandı.

Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törende konuşan Topbaş, raylı sistem yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

İstanbul'un ulaşımı için çok önemli olan iki yeni metro hattının sözleşmesini imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Topbaş, "İstanbul için çok önemli olan, ulaşımda yeni katkı sunacak metro hattımızın sözleşmesini imzalamak üzere birlikteyiz. 'İstanbul'umuza hayırlı olsun' diyorum. İnanıyorum ki 2020 yılı içerisinde hizmete sunulacak ve böylece insanlarımız İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla erişebilecek." şeklinde konuştu.

Topbaş, İstanbul'da 2004'te 11 milyon civarında olan günlük hareketliliğin neredeyse 30 milyonlara geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın gelecekte bu 45-50 milyonları bulacaktır. Bu nedenle biz de İstanbul'un ulaşım sistemlerini öncelikli ve ağırlıklı noktaya koyduk. Bir kentin ulaşım sistemleri ne kadar doğru ve düzenli ise o şehirdeki yaşam o kadar kaliteli, rekabet gücü o kadar fazla ve istihdama açılan pencereler o kadar çok olur. Biz de bütçemizin büyük bir bölümünü, yüzde 50 civarında yatırım imkanlarımızı ulaşıma ayırdık. 13 yıl içerisinde İstanbul'da 42 milyar hatta 43 milyara yakın sadece ulaşıma yatırım yaptık. 2017 itibarıyla da 5 milyar lira civarında ulaşımla ilgili yatırım programımız var."

Göreve geldiğinde İstanbul'da 45 kilometre civarında raylı sistem olduğunu hatırlatan Topbaş, "Şu anda aktif olarak takriben 150 kilometre, inşaatı devam eden de 197 kilometre var. İhalesini yaptığımız toplam 82 kilometrelik 6 hattımız var. Arkasından da artı 72 kilometrelik bir hattımız devreye giriyor. Bunlarla birlikte hedefe koyduğumuz 400 kilometreleri aşmak değil, onun ötesinde hatta 776 demiştik, onun da ötesinde bin kilometreyi aşan bir raylı sistem İstanbul'a konulduğu zaman maksimum yarım saat mesafede insanların toplu taşımaya, metroya erişebilmeleri ve kentin her noktasına ulaşabilmeleri mümkün olacak. Bu bir hayal değil gerçek. Yerin altında milyonlarca insan, İstanbul'un her noktasına erişebilme imkanı bulacak." diye konuştu.

"Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinden geçiyor"

Topbaş, şu anda ihalesini yaptıkları ve sözleşmesi imzalanacak hattın aslında iki hattan oluştuğunu aktardı. Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'den geçecek bu iki hattın bu ilçelerden şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracağına dikkati çeken Topbaş, hattın 2020'de hizmete gireceğini söyledi.

Kadir Topbaş, "Öncelikli olarak şehir merkezinden başladık. En yoğunluk neredeyse, talep nerede fazlaysa oradan başlayarak dışa doğru gitmekteyiz. Burada iki hat var ki çok önemli. Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinden geçiyor. Dünyada bu ölçekte metro yapan bir belediye yok. Biz bir an önce kentin ulaşım sistemini çözmek için bu fedakarlığı yaptık. Çalışmalarımızı buna göre düzenledik. İki hattımız toplam 17,85 kilometrelik bir hat. Bugün imza atacağımız iki hattın maliyeti 2 milyar 342 milyon lira." dedi.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının gecikme nedenine de değinen Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada birkaç şehirde insansız metro sistemi çalışıyor. Bunlardan biri de İstanbul. insansız sistemin çalıştırılmasının testleri çok uzun sürüyor. Öyle bir sistem kuruyorsunuz ki durmuyor. Her şeyde sistem tamamen otomatik çalışıyor. Çok denemeler yapıldığı için bazı gecikmeler ortaya çıkıyor. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının gecikmesinin nedeni bu. Biz oraya normal bir sistem koysaydık birkaç ay önce açmıştık. Ama dedik ki çok ileri teknoloji olsun. Son model imalatlar bunlar. Dünyada örneği olmayan imalatlar. Biz devamlı vagon alıyoruz. Vagonların en önemli aksamı yazılım kısmı. Biz devamlı tedarikçi değil, bu teknolojiyi Türkiye’ye nasıl getiririz, bunu düşündük. Ve şu anda ASELSAN ile bu yazılımı yani beyin kısmını yapma konusunda üçüncü aşamaya geldik. Türkiye'de ilk kez bu yazılımı yapmış olacağız."

Konuşmanın ardından 10,9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve 6,95 kilometrelik Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hatlarının sözleşmesi imzalandı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yüklenici firmalar Doğuş İnşaat, Özaltın İnşaat ve Yapı Merkezi İş Ortaklığı şirketlerinin yöneticileri katıldı.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattında 9 istasyon

10,9 km’lik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, inşaatı devam eden Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın kuyruk tüneli sonundan başlayıp, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonlarından geçerek, Sultanbeyli TEM yolu kenarında kuyruk tüneli bitişinde son bulacak.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı ile Sarıgazi-Taksim 49,5 dakika , Sarıgazi-Kadıköy 31 dakika, Sarıgazi-Kozyatağı 18 dakika, Sarıgazi-Sabiha Gökçen Havalimanı 28 dakika, Sarıgazi-Sultanbeyli 13 dakika, Sarıgazi-Tuzla 48 dakika, Sarıgazi-Üsküdar 33 dakika, Sarıgazi-Yenikapı 42 dakika, Sultanbeyli-3. Havalimanı 89 dakika, Sultanbeyli-Taksim 62,5 dakika, Sultanbeyli-Yenikapı 55 dakika, Sultanbeyli-Üsküdar 46 dakika sürecek.

Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, 6 istasyondan oluşacak

6,95 kilometrelik Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı ise Hastane İstasyonu öncesinde yer alan kuyruk tünellerinden başlayarak sırasıyla Hastane, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Aydınlar, Güngören, Taşdelen İstasyonlarından geçip, Yenidoğan İstasyonu kuyruk tüneli bitişinde son bulacak.

Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı ile Yenidoğan-Ümraniye 28 dakika, Yenidoğan-Üsküdar 40 dakika, Yenidoğan-Yenikapı 49 dakika, Yenidoğan-Kadıköy 38 dakika, Yenidoğan-Sabiha Gökçen Havalimanı 35 dakikaya inecek.