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Yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında yeni kararname yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.

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Yeni KHK yayımlandı

18 Temmuz'da sona erecek Olağanüstün Hal uygulamasının yeni Kanun Hükmünde Kararname'si Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yetkileri neler?

702 numaralı KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Kuruma nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili faaliyetlerde düzenleyici kontrol yetkisi verildi.

Kurum kurul ve başkanlıktan oluşacak, kurulu beş üyeden oluşacak ve üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atayacak. 

Üyeler iki ay içinde belli olacak

Kurul üyeleri KHK'nın yürürlüğe girdiği cumhurbaşkanının yemin tarihinden itibaren iki ay içinde atanacak, ilk toplantısını atamanın ardından iki hafta içinde yapacak.

Kurumun görevlerini yaparken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmet için paylarının en az yüzde 51'i kuruma ait olan NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi kurulacak.

Ödeme yapılacak

Nükleer santral işletenler ürettikleri birim kilowatt saat elektrik başına radyoaktif atık yönetimi özel hesabına ve işletmeden çıkarma özel hesabına ayrı ayrı olmak üzere 0.15 dolar ödeme yapacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nükleer enerji, nükleer düzenleme kurumu, khk
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