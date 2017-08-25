Yeni KHK ile kamudaki görevlerine iade edilenlerin tam listesi

OHAL kapsamında hazırlanan 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 57 kişi kamudaki görevlerinden iade edildi. İşte o liste...
Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet
Milletvekillerine soruşturmaya düzenleme
MEB'den ruhsat almayan yurtlar kapatılacak
Kazaların yoğun yaşandığı noktalara radar kontrolü
İki yeni KHK yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğüne 32 bin kadro
TSE sözlü sınavla 40 personel alacak
Bazı bakanlıklara yeni kadrolar ihdas edildi
Yeni KHK ile kamudan ihraç edilenlerin tam listesi