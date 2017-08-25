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Yeni KHK ile kamudaki görevlerine iade edilenlerin tam listesi

OHAL kapsamında hazırlanan 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 57 kişi kamudaki görevlerinden iade edildi. İşte o liste...